Vorlesung statt scharfe Attacken

Robert Habeck spricht so schnell, wie ein E-Auto beschleunigt. Ohne Punkt und Komma bot er am Dienstagabend den fast 800 Zuhörern auf dem Marktplatz eine Mischung aus politikwissenschaftlicher Vorlesung („Politik ist delegierte Gesellschaft“) und dezenter Wahlkampfrede ohne scharfe Attacken auf andere Politiker.

Robert Habeck zieht die Leute an: Fast 800 versammelten sich vor dem Dom, darunter viele junge Menschen. Jörg Schlüter (links) will für die Grünen in den Bundestag. Robert Habeck ist da schon längst angekommen.

Obwohl sich der Co-Vorsitzende der Grünen anfangs in Oldenburg statt in Paderborn wähnte, beflügelte ihn die Tatsache spürbar, dass die Vertreter der Ökopartei in schwarzen Landstrichen längst nicht mehr nur vor 30 Getreuen auftreten müssen. Habeck beklagte einen inhaltsleeren Wahlkampf als Ergebnis dessen, dass sich die anderen Parteien angeblich vor Antworten und unbequemen Wahrheiten herumdrücken und nicht für etwas verantwortlich sein wollen.

Grünen-Chef Robert Habeck spricht in Paderborn Auf seiner bundesweiten Wahlkampftour machte der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, Station auf dem Marktplatz in Paderborn. Vor knapp 800 Zuhörern warb er um Stimmen für seine Partei. Foto: Jörn Hannemann

Das sei ein Ergebnis der Ära Merkel, in der die Kanzlerin lieber Plakate mit der Aufschrift „Sie kennen mich ja“ anstatt mit klaren politischen Aussagen bevorzugt habe. Weil zum Beispiel der Klimaschutz jetzt Antworten brauche, gehe diese Zeit zu Ende, sagte Habeck: „Wir befinden uns in einer Phase der politischen Neuorientierung.“ Planbare, schon länger erkennbare Herausforderungen wie die globale Erderwärmung müssten vorbereitet werden, und wenn Politik das nicht leiste, versage sie auf ganzer Linie. Das Klima habe keine Krise, die Menschheit habe sie, betonte der 51-Jährige, der nicht von denjenigen kritisiert werden möchte, „die Antworten schuldig bleiben“ und die ihr soziales Gewissen für den Baggerfahrer im Braunkohlerevier nur dann entdeckten, um Klimaschutzmaßnahmen zu verhindern.

Wenn die Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) das von den Grünen geforderte Klimaschutzministerium nicht wollten und den Umweltschutz stattdessen zur Chefsache erklärten, dann sollten sie endlich sagen, wie sie die CO2-Konzentration senken wollen, forderte Habeck, der am Ende von 70 souveränen Minuten im Wasserfalltempo gefeiert wurde. „Jetzt bin ich ins Rollen gekommen“, sagte er zwischendurch auf dem Podest mit Kunstrasen und forderte das Ende organisierter Verantwortungslosigkeit wie bei der Digitalisierung. Dafür seien fünf Ministerien zuständig, aber die könnten nicht einmal die Funklöcher stopfen.

Von Verboten, von Eigenheimen und Benzinpreisen sprach Habeck nicht, um ja nicht für die Grünen schädliche Debatten neu zu befeuern. Und Werbung für die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock machte er auch nicht, ihren Namen nannte er nur ein einziges Mal, obwohl die Spitzenkandidaten auf den Plakaten immer zu zweit strahlen.

Jörg Schlüter (links) will für die Grünen in den Bundestag. Grünen-Chef Robert Habeck leistete ihm mit seinem Auftritt Schützenhilfe. Foto: Jörn Hannemann

„Wir brauchen eine neue Solidarität“, forderte Habeck, der denen, die mindestens 100.000 Euro im Jahr verdienen, etwas wegnehmen will, um die mit 10.000 bis 30.000 Euro zu unterstützen. Das Hartz-IV-System will er abschaffen, weil die Menschen dadurch nach ihrem Job auch noch ihre Würde verlören. Und damit Schweine mehr Platz im Stall haben, will er auf Schnitzel und Steaks einen „Tierschutzcent“ draufschlagen. Habeck jedenfalls blieb an diesem Abend keine Antworten schuldig.