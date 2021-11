Vorsorgen und mehr Nachwuchs anziehen

Wenn die Kreissynode des Kirchenkreises Halle am Freitag, 26. November, in Borgholzhausen zusammentritt, ist das für Superintendent Walter Hempelmann ein sehr besonderer Termin. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die Synodalen mit Dr. André Heinrich den Nachfolger von Hempelmann im Amt des Superintendenten wählen. Heinrich ist als einziger Kandidat vorgeschlagen und erfüllt zugleich auch die besonderen Anforderungen, die im kleinen Kirchenkreis Halle an Superintendenten gestellt sind. Die Übernahme des Wahlamtes ist dann fürs Frühjahr 2022 geplant.

