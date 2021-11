Vorstand braucht Verjüngung

Vlotho

Der Heimatverein widmet sich nicht nur der Ortgeschichte Vlothos, auch Gegenwart und Zukunft prägt er durch seine vielfältigen Aktivitäten mit. Am Samstagnachmittag trafen sich die Heimatfreunde in der Sekundarschul-Aula am Jägerort zur Hauptversammlung mit anschließendem Klönen und der Vorstellung des Programms für das kommende Jahr.

Von Gisela Schwarze