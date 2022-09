Vorstandswechsel mit viel Lob

Viel Lob für die Wettkämpfe und Auftritte, aber auch Abschiede standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung der Jungschützen Stukenbrock-Senne. In die Fußstapfen des Jugendschützenmeisters Alexander Jürgens, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stellte, tritt Moritz Uekermann.

Zuvor blickte Alexander Jürgens in seinem Bericht auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück, heißt es in einer Pressemitteilung. „Mit unserem diesjährigen Osterfeuer konnten wieder Veranstaltungen stattfinden, auch das Senner Schützenfest war ein Erfolg“, freute sich Jürgens. Die Fahnenschwenkermeisterin Katharina Pott erinnerte an die Erfolge der Wettkämpfe, Auftritte und Veranstaltungen der vergangenen Jahre.

In diesem Jahr wurde Dominik Biermeier als 1. Kassierer wiedergewählt. Der Jungschützenmeister Jürgens und die Beauftragte der weiblichen Jungschützinnen, Anna Schiermeyer, haben sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt.

Die Jungschützen bedankten sich für die jahrelange Vorstandsarbeit mit vielen Höhepunkten, darunter den Diözesan-Bundesjungschützentagen 2018 sowie dem Videowettbewerb „Rock dein Dorf 2017“.

Vor allem Alexander Jürgens habe eine ganze Generation an Jungschützen geprägt. Den Posten als Beauftragte der weiblichen Jungschützinnen übernimmt künftig Franziska Gees.