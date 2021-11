Vorverkauf für Antigone startet

Viele kennen ihn vor allem als Klavier-Kabarettisten: Dass Bodo Wartke auch als Schauspieler äußerst begabt ist, können Theaterfreunde in Herford im kommenden Jahr erleben. Der Vorverkauf für das Stück „Antigone“ startet an diesem Freitag, 12. November.

Das Stadttheater weist auf das eingeschränkte Kartenkontingent hin und empfiehlt, sich rechtzeitig um Tickets zu kümmern.

Mit „Antigone“ wagt sich Bodo Wartke bereits zum zweiten Mal an die Schauspielerei heran. Nach „König Ödipus“ steht dabei erneut eine Tragödie des Sophokles im Mittelpunkt. Zusammen mit seiner langjährige Bühnenpartnerin Melanie Haupt spielt Wartke alle Protagonisten des Stückes in rasanten Rollenwechseln mit wenigen Requisiten in minimalistischem Bühnenbild.

Die zeitgemäße Interpretation widmet sich nicht nur in aller Tiefe der Geschichte von Ödipus‘ ältester Tochter, sondern bezieht auch die Vorgeschichte mit ein, die Sophokles in Ödipus auf Kolonos erzählt. Mit allem Respekt und doch humorvoll nähern sich die Macher des Stücks ihrer Antigone, ohne dem Stück die Tragik zu nehmen.

Ein alter Stoff, der in Wartkes Manier gereimt, modern und vielseitig musikalisch ist. Es gibt zahlreiche popkulturelle Verweise zu entdecken, trotzdem verliert die Geschichte nichts von ihrer Bedeutung. Aktueller denn je ist das Spannungsfeld zwischen persönlicher Individualität und vom Staat aufgestellten Regeln zum gesellschaftlichem Gemeinwohl.

„Antigone“ wird im April 2022 im Stadttheater Herford gezeigt. Weitere Infos und Vorverkauf beim Theaterbüro am Linnerbauerplatz, Telefon 05221/50007.