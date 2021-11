Vorweihnachtliches mit 2G-Regel

Die Entscheidung, den Adventsmarkt trotz steigender Corona-Zahlen stattfinden zu lassen, hatten sich die Verantwortlichen in Mantinghausen nicht leicht gemacht. Es habe im Vorfeld zahlreiche Gespräche mit den Vereinsvertretern gegeben, erläutert Heimatvereinsvorsitzender Franz Kellner. Einig war man sich, dass der 23. Adventsmarkt nur unter verschärften Sicherheitsbedingungen stattfinden könne.

Veranstalter und Aussteller zufrieden mit Adventsmarkt in Mantinghausen unter besonderen Bedingungen

Heinz-Gerd Haubich ist seit vielen Jahren auf dem Adventsmarkt in Mantinghausen vertreten. Er bietet unter anderem liebevoll bemalte Miniaturen aus dem Erzgebirge an.

So gab es Zugangsbeschränkungen zum Ausstellungsgelände und in den Innenbereich des Heimathauses. Nur wer die 2G-Regel bei den Mitarbeitern eines eigens engagierten Sicherheitsdienstes nachweisen konnte, bekam das blaue Zulassungsbändchen um sein Handgelenk geknüpft. Eine Änderung gab auch bei der Cafeteria. Das Team der KFD versorgte die Besucher wegen der besseren Belüftung in einem Zelt im Außenbereich.