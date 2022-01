Vorwurf der Abzocke und Untreue in 257 Fällen

Höxter

Untreue in 257 Fällen. So lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den ehemaligen Vorsitzenden des Kleingartenvereins Papenwinkel in Höxter. Über Jahre soll der Mann die Pächter und die Stadt abgezockt haben. Der Schaden ist in der ersten Verhandlung vor dem Amtsgericht Höxter auf 180.000 Euro eingestuft worden. Die Kleingartenidylle war erheblich ins Wanken geraten.

Von Jürgen Drüke