Vorzeigeprojekt am „Solar Day“ gestartet

Der Kenia Club an der PAB Gesamtschule informiert über die Inbetriebnahme einer PV-Anlage: (von links) Veith Lemmen (Bürgermeister von Werther), Andreas Panhorst, Johanna Sahrhage, Dirk Speckmann (Bürgermeister Borgholzhausen), Luna Wallach, Dietmar Sahrhage, Sebastian Menke (Team Schulleitung), Uli Wirths, Jan Fischer (Geoplex) und Nadine Witt24 Module liefern bis zu 7,68 kWp und sorgen so für zuverlässige und autarke Stromversorgung der Dispensary.Am 30. Juni wurde die PV-Anlage auf dem Dach der Krankenstation im Rahmen eines „Solar Days“ feierlich in Betrieb genommen.

Foto: Johannes Gerhardsprivat