VW geht gegen Pader-Bulli vor

Joachim Krawczyk betreibt in Paderborn einen Verleih von Transportern, Sprintern und Kastenwagen. Der bisherige Firmenname: Pader-Bulli. Damit rief er die Anwälte des mächtigen VW-Konzerns auf den Plan, denen das gar nicht passte und die Verwendung des Namens Bulli ein Dorn im Auge war.

Nichts erinnert mehr an den einstigen Firmennamen: Selbst auf den Kennzeichen mit PB-PB musste der Firmenname abgeklebt werden. Mit einer Info-Tafel informiert Joachim Krawczyk Mieter über die unfreiwillige Namensänderung. Unter den vier Fahrzeugen, die er verleiht, sind auch zwei Crafter der Marke VW.

„Zunächst dachte ich an einen Scherz“, sagt der 36-Jährige, als er am 11. November, dem offiziellen Karnevalsauftakt, im Spam-Ordner eine E-Mail der Anwaltskanzlei vorfand. Das Lachen verging ihm schnell, spätestens als er von einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung und einem möglichen Streitwert von 250.000 Euro las. Ein Anruf in der Wolfsburger Zentrale bestätigte, dass das Schreiben der Kanzlei, das auch im Abgasskandal den Konzern vertrat, ernst gemeint sei und noch wichtiger ernst zu nehmen sei.