Wachmacher mit Schokoladennote

Das Team vom badoeynhausen.shop erlebt derzeit einen personellen Umbruch. Viele neue Gesichter aus der elften Jahrgangsstufe sind dabei. Von der nächsten Woche an wird es im Ladenlokal in der City den „Kurstadt-Karacho“-Kaffee zu kaufen geben. Sarah Fabienne Börner (vorne, von links) Daniel Kramer und Lehrer Simon Bäumer aus dem ursprünglichen Team der Schülerfirma freuen sich auf den Verkaufsstart. Alle Schülerinnen und Schüler halten Kaffeebohnen in ihren Händen.

Foto: Finn Heitland