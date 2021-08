Wachstum gefährdet Wäldchen

Hesse Mechatronics entwickelt und produziert Automaten, die zum Beispiel in der Halbleiter- und Batteriesystemherstellung gebraucht werden und entsprechend gefragt sind. Das international tätige Unternehmen will am Standort Paderborn weiter wachsen. Dafür müsste ein Teil des Wäldchens gefällt werden.

Entstehen soll dort ein Parkhaus mit acht Halbebenen mit je 23 Stellplätzen, weil das Unternehmen damit rechnet, in den kommenden Jahren 150 weitere Mitarbeiter einzustellen und derzeit bereits Parkplätze auf Flächen gebaut worden seien, die eigentlich für den Ausbau von Fertigungskapazitäten benötigt würden. Die darüber hinaus gewünschte Erweiterungsfläche, die entlang des Rings in Richtung Elsener Straße an den Standort grenzt, sei für die Entwicklung der Firma an diesem Standort alternativlos, weil die nördlich, südlich und westlich angrenzenden Flächen für anderweitige Nutzungen bereits vergeben seien.