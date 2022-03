Wackelpudding aus Chiasamen

Halle

Mit dem Holzzug geht es durchs „Gesund-und-lecker-Land“. In den Waggons sind alle Lebensmittel, die man für den täglichen Bedarf so braucht: In den Waggons der ersten Klasse sind Obst und Gemüse, dahinter kommen Brot, Reis und Nudeln, dann tierische Produkte und ganz am Ende auch ein kleiner Wagen mit Süßigkeiten. Mit der kleinen Eisenbahn visualisieren die Mitarbeitenden der Kita Künsebeck die Richtlinien zu einer gesunden Ernährung.