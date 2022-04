Waffeln kommen an

„Da müssen wir etwas machen.“ Das war der Tenor, nachdem die Kinder in den Klassen der Grundschule am Nicolaitor in Höxter mit ihren Lehrerinnen und Lehrern über den Krieg in der Ukraine gesprochen hatten. Schnell entstand die Idee, mit einer Waffelback-Aktion Spenden für geflüchtete Familien zu sammeln. Am Ende war eine Spende von 2000 Euro.

„Chef Bernd Engel von der Bäckerei Engel hat sich sofort bereit erklärt, den Teig für die Aktion zu spenden“, stellte Martin Röseke, Vorsitzender des Fördervereins der Schule, heraus. 600 Waffeln seien in einer Schulwoche gebacken worden. Fleißige Helferinnen und Helfer aus allen Klassen haben an fünf Schultagen die super Summe von 1778,61 Euro zusammengebracht. Der Förderverein rundete die Summe auf 2000 Euro auf.

Für geflüchtete Familien

Das Geld geht an die Aktion Lichtblicke e.V. für Geflohene aus der Ukraine. Schulleiterin Bettina Becker hob hervor: „Die Hilfsbereitschaft der Kinder, Eltern und aller Mitarbeitenden unserer Schule war beeindruckend. Wir freuen uns riesig, dass ein solcher Betrag zustande gekommen ist.“ Zehn Kinder aus der Ukraine werden zurzeit an der Schule am Nicolaitor unterstützt, berichtet die Schulleiterin. In den Klassen werden sie von den Lehrkräften, Mitschülerinnen und Mitschülern und Betreuungskräften der OGS liebevoll aufgenommen und begleitet. Dabei helfe es sehr, dass einige Erwachsene und auch einzelne Kinder Russisch oder Ukrainisch sprechen würden. In der ersten Zeit sei zunächst das Ankommen in der neuen Umgebung wichtig. „Das Lernen der deutschen Sprache gelingt in einer guten Mischung aus gezielten Angeboten in der Sprachfördergruppe und dem täglichem Gebrauch der Sprache im Unterrichtsalltag der Klasse“, betont Schulleiterin Bettina Becker