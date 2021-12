Waffen gehören nicht in fremde Hände

Die Waffenbehörde der Polizei Höxter überprüft durch regelmäßige Vor-Ort-Kontrollen die sichere Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition in den Wohnräumen der Waffenbesitzer. Nicht alle hielten sich an die Vorgaben.

Die Waffenbesitzer seien zur Mitwirkung dieser verdachtsunabhängigen Kontrollen verpflichtet. „Die sichere Aufbewahrung von Waffen und Munition ist von großer Bedeutung. Nicht ordnungsgemäß aufbewahrte Waffen und Munition stellen ein erhebliches Risiko für die Öffentlichkeit dar. Es ist daher wichtig, das gesetzliche Instrument der verdachtsunabhängigen Aufbewahrungskontrollen auch konsequent umzusetzen“, sagt Stefan Schrott, bei der Kreispolizeibehörde Höxter zuständig für den Bereich Waffenrecht. Aus diesem Grund wurden dieses Jahr von der Waffenbehörde knapp 100 Waffenbesitzer im gesamten Kreisgebiet Höxter aufgesucht.

In den meisten Fällen gab es im Kreis Höxter hierbei auch nichts zu beanstanden. In wenigen Einzelfällen wurden jedoch Verstöße gegen die Aufbewahrungsvorschriften festgestellt. „Dies kann bei so einen sensiblen Thema nicht hingenommen werden. In diesen Fällen werden die Schusswaffen und die Munition sofort vor Ort sichergestellt und die waffenrechtliche Erlaubnis widerrufen. Das bedeutet, dass diese Personen auch in Zukunft keine Waffen und Munition mehr besitzen dürfen“, ergänzt Stefan Schrott.

Daher appelliert die Behörde an alle Waffenbesitzer, die geltenden Aufbewahrungsbestimmungen ernst zu nehmen. Unberechtigte Personen dürften zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit haben, an Waffen und Munition zu gelangen. Um das Bewusstsein der Waffenbesitzer für einen verantwortungsvollen Umgang mit Waffen und Munition weiterhin zu schärfen, würden auch 2022 vermehrt Aufbewahrungskontrollen durchgeführt.