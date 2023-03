Waffen: Was erlaubt ist und was nicht

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will den Kauf von Waffen erschweren. Schreckschusspistolen und Armbrüste sollen nicht mehr frei zu kaufen sein, sondern einen kleinen Waffenschein voraussetzen. Und Sportschützen sollen bestimmte halbautomatische Waffen, die an Kriegswaffen erinnern, wie das AR-15, gar nicht mehr kaufen dürfen. Ob die Waffenrechtsänderung kommt, ist unklar – FDP und CDU sind dagegen.

Welche Waffen sind überhaupt für Privatleute erlaubt? Was ist eine Waffenbesitzkarte? Und was dürfen Sie bei sich haben, und was nur zu Hause aufbewahren? Waffenexperte Tobias Rosenberg ist im Polizeipräsidium Bielefeld dafür zuständig, Erlaubnisse zu erteilen und die Bestimmungen des Waffenrechts umzusetzen. Hier erklärt er die wichtigsten Vorschriften: