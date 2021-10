Wahl & Co. zieht vor das OVG

Bielefeld

In einem so genannten Normenkontrollverfahren will die Spedition Wahl & Co. überprüfen lassen, ob die Stadt Bielefeld den an ihr Firmengrundstück angrenzenden Strothbachwald unter Naturschutz stellen durfte. Das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) verhandelt dazu am 15. November.

Von Michael Schlägerund Peter Bollig