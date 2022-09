Wahl-Schwentker will IHK-Präsident werden

Bielefeld

Der Logistik-Unternehmer Jörn Wahl-Schwentker, geschäftsführender Gesellschafter der in Bielefeld ansässigen Spedition Wahl & Co., will neuer Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen zu Bielefeld werden. Der 56-Jährige ist aktuell der einzige Kandidat für die Nachfolge von Wolf D. Meier-Scheuven (63), der nach acht Jahren im Amt ausscheiden muss.

Von Paul Edgar Fels