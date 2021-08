Wahlbenachrichtigungen gehen jetzt raus

Die ersten Bürgerinnen und Bürger haben sich im neu eröffneten Briefwahlbüro in Höxters Stadthaus ihre Wahlunterlagen abgeholt oder haben schon gewählt. „Wähler, die einen längeren Urlaub antreten wollten, haben verstärkt schon jetzt ihre Stimme für die Bundestagswahl abgegeben“, berichtete Sabine Hasenbein, Abteilungsleiterin Zentrale Dienste.

Briefwahlbüro im Stadthaus in Höxter eröffnet

Im Sitzungssaal des Stadthauses steht jetzt für die Wahl alles bereit: Das Team aus Claudia Schröder, Benjamin Koch, Charlotte-Sophie Möhring und Jonas Gröne (Foto) kümmert sich um die Wähler. Die Stadtverwaltung Höxter öffnet das Wahlbüro zur Bundestagswahl bis zum 26. September. Die Briefwahlunterlagen sollten vorzugsweise online über den Link t1p.de/hoexter beantragt werden, so der Wunsch der Verwaltung. Es könne aber auch jeder vorbeikommen. Die Beantragung kann mündlich, schriftlich oder elektronisch erfolgen. Eine telefonische Antragstellung ist nicht möglich. Daneben bietet die Stadt den Briefwählern auch die Möglichkeit, montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr im Briefwahlbüro im Sitzungssaal des Stadthauses am Petritor, Gebäude A, 1. Obergeschoss, Westerbachstraße 45 direkt vor Ort zu wählen. Hierzu müssen die Wahlbenachrichtigungskarte und der Personalausweis mitgebracht werden. Der Antrag auf Briefwahl muss spätestens bis Mittwoch, 22. September, um 12 Uhr eingegangen sein. Die Wahlbenachrichtigungen erreichen in diesen Tagen die Haushalte.