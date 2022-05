Wahlen sind Chance auf selbstbestimmtes Leben

Kommentar zur NRW-Wahl in Bielefeld

Bielefeld

Ob wir am Sonntag zur Landtagswahl gehen oder nicht sollte angesichts des Ukraine-Krieges keine Frage sein. Dort sterben Väter, Söhne, Brüder, damit ihre Familien so frei leben und wählen können wie wir.Auf dem Bielefelder Wahlzettel können sogar Kandidaten und Parteien angekreuzt werden, die ein ganz anderes Gesellschaftssystem anstreben als das, in dem wir leben.

Von Stephan Rechlin