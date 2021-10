Wahlergebnis steht offiziell fest

Der Kreiswahlausschuss hat am Donnerstag im Kreishaus einstimmig das Ergebnis der Bundestagswahl im Wahlkreis 133 Herford-Minden-Lübbecke II offiziell festgestellt.

So sah der Wahlzettel zur Bundestagswahl aus.

Insgesamt gab es bei dieser Bundestagswahl im Wahlkreis 226.896 Wahlberechtigte. Gewählt haben 170.464 Menschen. Insgesamt gab es 168.818 gültige und 1.646 ungültige Erststimmen. Bei den Zweitstimmen waren 169.056 Stimmen gültig und 1.406 ungültig.

Bei der Überprüfung der Stimmabgaben wurden nur 11 Fälle beanstandet, weil Stimmen durch die örtlichen Wahlvorstände fälschlicherweise für ungültig oder gültig erklärt wurden.

„Bei über 170.000 abgegebenen Stimmen steht dieses Ergebnis für eine hervorragende Leistung in den Wahlvorständen. Sie haben gewissenhaft und kenntnisreich vorgearbeitet, dafür gilt unser aller Dankeschön“, resümiert Kreiswahlleiter und Landrat Jürgen Müller und ergänzt: „Unser Dank geht auch an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die am Wahltag super Arbeit für die Demokratie, die Bürgerinnen und Bürger und die Politik im Kreisgebiet geleistet haben.“

Der Wahlausschuss hat zudem festgestellt, dass der Bewerber Stefan Schwartze (SPD) die meisten Stimmen (61.554) auf sich vereinigt hat und damit im Wahlkreis gewählt ist.