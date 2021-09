Wahlkampf-Endspurt in Steinhorst

Delbrück-Steinhorst

„500 plus x“ – auf diese Zahl richtet sich in diesen Tagen das Augenmerk von Meinolf Sandbothe, dem Vorsitzenden der CDU-Ortsunion in Steinhorst. Denn 500 angemeldete Gäste und eine unbekannte Zahl von Spontanbesuchern werden ihr Frühstück am kommenden Samstag, 18. September, auf den Steinhorster Schützenplatz verlegen. Dort wird eine Woche vor der Bundestagswahl Polit-Prominenz erwartet:

Von Daniela Lang