Wahnvorstellungen machen gewalttätig

Es gibt sie: fürchterliche Gewalttaten, bei denen ein Schuldiger straffrei ausgeht. So auch in dem Fall aus der Asylunterkunft in Borgentreich, wo ein Angolaner einen Landsmann mit einem Schraubendreher beinahe getötet hätte. Der Täter leidet an einer psychischen Krankheit, er muss nach einem Beschluss des Landgerichts zur Behandlung in einem psychiatrischen Krankenhaus bleiben.

Die Szenerie der Tat vom vergangenen Juli war an Schockeffekten kaum zu überbieten: Der 38 Jahre alte Bewohner eines der Zimmer in der ZUE rannte blutüberströmt durch den Flur, mit einem Schraubendreher, der aus seinem Nacken ragte. Der mutmaßliche Täter, ein 40-jähriger Landsmann hatte ihn zuvor in dem gemeinsamen Zimmer im Schlaf attackiert, mehrfach auf Gesicht, Kopf und Oberkörper eingestochen. Das Opfer überlebte schwer verletzt, der 40-Jährige wurde trotz des Angriffs – wie im Prozess vor dem Landgericht bekannt wurde – zunächst nur in eine andere Unterkunft verlegt und erst eine Woche später in Untersuchungshaft genommen. Seit vergangenen Herbst befindet er sich in der Forensik in Eickelborn, dabei war er bereits ein Jahr zuvor wegen einer psychotischen Störung psychiatrisch stationär in Bielefeld behandelt worden – und abgehauen, wie sich jetzt herausstellte.