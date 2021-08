Wald erstrahlt im Feuerwerk der Farben

Bad Lipppspringe

Ein paar tausend Besucher haben es bereits gesehen: Das Waldleuchten in der Gartenschau Bad Lippspringe war am Freitagabend ein beliebtes Ausflugsziel. Auch viele Familien ließen sich vom prächtigen Anblick der Scheinwerfer und Lichter in den Bann ziehen.

Von Ingo Schmitz