Waldbad benötigt eine Beckensanierung

Nach sechs Jahrzehnten Betrieb steht dem Waldbad in Schloß Neuhaus eine Beckensanierung bevor. Das berichtete Stefan Schumann, Betriebsleiter der Paderbäder, im Bezirksausschuss. Kalkuliert wird mit Kosten in Höhe von rund zwei Millionen Euro.

Viele Gäste lieben das Ambiente des Waldbades in Schloß Neuhaus. Nachdem zuletzt die Technik modernisiert worden ist, steht mittelfristig auch eine Sanierung des Beckens an. Das hat inzwischen 60 Jahre auf dem Buckel.

Das Waldbad in direkter Nachbarschaft zum Hermann-Löns-Stadion ist gerade wegen seines besonderen Ambientes bei den Besuchern sehr beliebt. „Daher sind wir auch mit Außenarbeiten sehr zurückhaltend“, sagte Schumann in der Sitzung am Dienstag. Es werde fortwährend investiert – vor allem in die Technik. Die dort verbaute Chloranlage sei die modernste, die es im gesamten Paderbäder-Betrieb gebe. Duschen und Sanitäranlagen seien kürzlich erst modernisiert worden.