Waldbaden-Pfad im Kalletal ist fertig

„Tritt ein, die Luft ist rein“: Der Waldbaden-Pfad wird im Rahmen der Europawoche am Freitag, 29. April, in Heidelbeck eingeweiht. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm für Besucher jeden Alters.

Um 16 Uhr findet eine Lesung mitten in der Natur auf dem Waldbaden-Pfad statt. Zuhörer sollten sich einen Klapphocker oder ein Sitzkissen mitbringen. Das Auto kann man auf dem Parkplatz der Friedhofskapelle stehen lassen (Friedhofsweg).

Autorin Petra Jastro aus Oerlinghausen liest aus ihrem neuen Buch „Natur Gespräche“. Darin geht sie der Frage nach, was Natur eigentlich für die Menschen bedeutet. Die Autorin hat naturverbundene Menschen besucht, die über ihre Erlebnisse und Wahrnehmungen, über ihre Träume und Visionen berichten. In 50 weiteren Kurzgesprächen wurden Menschen von fünf bis 92 Jahren befragt, was sie in der Natur empfinden.

Auch Kinder können „waldbaden“

Im Anschluss haben die Besucher gegen 17 Uhr die Möglichkeit, mit dem Präsidenten des Bundesverbandes Waldbaden Jörg Meier sowie den neu ausgebildeten Kalletaler Waldbaden-Kursleitern ein geführtes Schnupperwaldbaden zu erleben. Für Kinder wird ein separates Waldbaden angeboten. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Das Konzept für den Waldbaden-Pfad in Kalletal wurde in einem zweieinhalbjährigen Prozess unter Beteiligung des Verbandes der Deutschen Naturparke, des Naturparks Teutoburger Wald/Eggegebirge, der Schulen und des Gemeindesportverbands entwickelt“, erläutert Bürgermeister Mario Hecker. „Mit den finanziellen Mitteln aus dem Regionalbudget Nordlippe konnte es realisiert werden.“

Entlang des Pfades sind zehn Stationen entstanden, bestehend aus Waldbaden-Entspannungsübungen, Wald-Erlebnis-Elementen sowie Informationen zum Naturraum Wald und lokalen Besonderheiten. Darüber hinaus wurden eine Waldbaden-App mit Audioguide sowie eine Waldbaden-Wanderkarte entwickelt.