Waldbesitzer möchten eigenständig entscheiden

Höxter

In einem Nadelholzbestand des Corveyer Waldes am Ortsrand von Bödexen unterhalb des Köterbergs recken einige einsame 80-jährige Douglasien ihre Kronen gen Himmel. Um sie herum haben Fichten gestanden. Diese sind, wie so viele ihrer Art, den Klimatod gestorben. Die Douglasien hingegen haben die Kalamität mit Stürmen, Dürre und Borkenkäferplage überlebt.

Von Sabine Robrecht