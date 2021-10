Wälder voller energiereicher Früchte

Zunächst wird das Gespann auf der großen Waage gewogen und per Nummer direkt dem Landwirt zugeordnet, auf dessen Acker diese energiereiche Frucht in den vergangenen Monaten gereift ist. So ein hohes Maisfeld fällt natürlich wesentlich mehr auf als ein Kartoffelacker oder wogende Weizen- oder Gerstenhalme. Wenn man durch die Feldwege streift und umgeben ist von 2,50 Meter hohen Pflanzen, vermisst man den freien Blick über die Hügellandschaft. Und so manch einer fragt sich schon, ob es nur noch Maisanbau in der Gegend gibt? Laut dem Bundesinformationszentrum Landwirtschaft waren es im Jahr 2000 1,516 Millionen Hektar. Im Jahr 2010 schon 2,295 Millionen Hektar und und im Jahr 2021 sind es 2,652 Millionen Hektar in ganz Deutschland.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar