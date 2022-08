Waldhof ist jetzt Einbahnstraße

Bielefeld

Zweieinhalb Wochen nach dem Brand im Hotel „Golden Tulip“ in der Bielefelder Altstadt kann der Verkehr zumindest einseitig auf der Straße Am Waldhof wieder rollen. Die Stadt hat einen Teil der Sperrung aufgehoben und auf dem Waldhof eine Einbahnstraße vom Oberntorwall in Richtung Niederwall eingerichtet.

Von Peter Bollig