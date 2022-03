Wallausbau in Herford wird fortgesetzt

„Ich hoffe, dass wir innerhalb von 25 Jahren den Wallausbau abgeschlossen haben“, sagte Herbert Even (Die Grünen) in der jüngsten Bauausschusssitzung.

Das wäre dann 2029, denn seit 2004 wird abschnittsweise an dem 3,5 Kilometern langen Rundgang um die Stadt gewerkelt. „Dass das so lange dauert, ist kein Qualitätsbeweis für die Kommunalpolitik“, sagte Even dann noch selbstkritisch. In diesem Jahr wird mit der Modernisierung im Bereich Unter den Linden begonnen. Zunächst soll das Teilstück von der Friedhofstraße bis zur Waisenhausstraße (Länge: 237 Meter) mit dem typischen Granitpflaster bestückt werden.