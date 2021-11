Wälle sollen Wasser aufhalten

Nach dem großen Hochwasser in Erkeln vor ziemlich genau zwei Jahren engagieren sich auch die Erkelner Landwirte verstärkt im Hochwasserschutz. Was sie tun, haben zwei Bauern gemeinsam mit Ortsausschussvorsitzendem Hermann Steinhage und dem Vorsitzenden des Kreisagrarausschusses der CDU, Caspar Moritz von Haxthausen, bei einem Ortstermin vorgestellt.

Am 15. Oktober 2019 gab es ein Starkregenereignis, das zu großen Schäden in Erkeln führte.

Christoph Wulf hat auf einem seiner Äcker am Hellweg zwei Erdwälle angelegt, die bei Starkregenereignissen das vom Berg kommende Wasser auf seinem Weg in Richtung Dorf aufhalten sollen. Diese Wälle hat er für mehr Festigkeit begrünt. „Wenn jetzt viel Wasser käme, würde sie wahrscheinlich weggespült“, erläutert der Landwirt. Allerdings sollen sie dauerhaft auf dem Acker verbleiben. Sie sind eigens so angelegt, dass gut um sie herum geackert werden kann.