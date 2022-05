Waltraud Lahme ausgezeichnet

Den Ehrenpreis für bürgerschaftliches Engagement überreichte Gisela Päsch-Pilz (von links) vom Stiftungsvorstand der Hanne-Bette-Beginen-Stiftung an Waltraud Lahme. Dem Vorstand gehören außerdem Bettina Kuhlmann, die Vorstandsvorsitzende Hanne Bette und Renate Pape an.

In diesem Jahr hat die Stiftung mit Waltraud Lahme einen vorbildlichen Aktivposten in der Flüchtlingshilfe ausgewählt. „Über Jahrtausende gibt es Flüchtlinge. Die Integration ist eine wichtige Aufgabe. Dabei fiel in Delbrück immer wieder der Name von Waltraud Lahme“, begründete Gisela Päsch-Pilz die Wahl. Zur Zeit gewährt Waltraud Lahme einer fünfköpfigen Familie Unterschlupf, die sie wegen eines nicht von der Familie verursachten Wasserschadens bei sich aufgenommen hat.