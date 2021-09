Wandeltage: Ab 3. September geht‘s weiter

Foto:

An diesem Freitag, 3. September, stellen Kathinka Luckmann und Gerd Lammers von 10 bis 18 Uhr ihr Projekt „Nachhaltig urlauben – regionaler Urlaub im Tiny-House oder Tipi“ vor (Töpferei Sundern, Knüve 7, umgebaute Bauwagen).,Am Samstag, 4. September, wird von 10 bis 19 Uhr am Windkraftmuseum Oppendorf ein Aktionstag unter dem Motto „Tee, Kaffee und Drehstrom“ veranstaltet. ,Zudem erfolgt nach der Podiumsdiskussion um 14 Uhr die zweite Radtour „Stemwede Ost“ mit Luise Lahrmann. ,Die Rundfahrt beginnt nach einer Führung um 11 Uhr über das Gelände des Oppendorfer Windkraftmuseums. Folgende Punkte werden angefahren: nachwachsender Rohstoff Mis­canthus Oppenwehe, Gärtnerei Schaschke, Wehdem, Kleybrinks Wiesenhuhn Twiehausen. Der Abschluss erfolgt ab 18.30 Uhr mit Flammkuchen am Gasthaus Wehebrink in Niedermehnen. Anmeldung für die zweite Radtour sollen bis zum 2. September bei Luise Lahrmann, Telefon 05745/2290, erfolgen.,Am Samstag, 4. September, gibt es außerdem von 9 bis 18 Uhr Einblicke in „Christines Gemüsegarten“ an der Flötsheider Straße 6 in Wehdem