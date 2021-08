Wanderer müssen weiter auf Brücke warten

Die Brücke ist nach Auskunft der Stadt Teil eines alten Wanderweges, der reaktiviert werden soll. „Es ist der Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger, diesen Weg im Bereich des alten Postweges – unter den Lich­tenauern als dreckiger Weg bekannt – wieder als Rundweg zu erschließen“, so Bürgermeisterin Ute Dülfer auf WV-Anfrage. Auf diesem etwa sieben Kilometer langen Weg drehten die Lichtenauer abends gerne noch einmal eine Runde. Da an einer Stelle die Sauer überquert werden müsse, sei der Bau einer Brücke erforderlich. Auch früher habe es an dieser Stelle eine Überquerung gegeben, so Dülfer.

