Wanderkerze bekommt Clownsgesicht

Auf den Straßen der Orgelstadt Borgentreich waren am Samstagnachmittag zahlreiche Kinder in närrischer Verkleidung zu sehen. Ziel von Einhorn, Pikachu, Feuerwehrmann und Marienkäfer war der Schulhof der Sekundarschule, wo das Organisationsteam um Gemeindereferentin Anna Mühlberger einen Karnevals-Kindergottesdienst vorbereitet hatte.

Sechs Mal im Jahr wird der Kindergottesdienst in der Orgelstadt gefeiert, und das schon seit vielen Jahren, jeweils thematisch zur Jahreszeit oder einer Festlichkeit abgestimmt. „Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir ein paar Gottesdienste ausfallen lassen“, bedauert Nicole Dürdoth. „Diesmal haben wir so geplant, dass wir bei schlechtem Wetter unter dem Dach der Sekundarschule feiern können.“

Das war jedoch nicht nötig. Bei schönstem Sonnenschein konnten die Stühle auf dem Schulhof aufgebaut und die Liederbücher verteilt werden. Im Mittelpunkt stand die Wanderkerze des Kindergottesdienstes, die von Treffen zu Treffen an eine andere Familie zur Verwahrung weitergegeben wird und bei jedem Gottesdienst mit einem neuen Wachsbild geschmückt wird. Neben unzähligen Bildern, darunter einem Fisch, einem Adventskranz und einem Regenbogen, kam nun auch ein Clownsgesicht auf die Kerze. Und auch jedes der rund dreißig teilnehmenden Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter erhielt einen Orden mit einem Clownsgesicht darauf.

Der nächste Kindergottesdienst beginnt am Mittwoch, 11. Mai, um 15.30 Uhr an der Lourdes-Grotte in Borgentreich. Dem Organisationsteam gehören Nicole Dürdoth, Sabrina Rengel, Elisabeth Conze, Eva Walter, Svenja Flore und Anna Mühlberger an.