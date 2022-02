Wanderkomfort für bedrohte Kröten

Plötzlich ist die Senner Grünbrücke wieder ein Thema: 12,5 Jahre nach ihrer bautechnischen Fertigstellung und gut neun Jahre nach Inbetriebnahme des Autobahnabschnittes Sennestadt-Brackwede hat eine Handvoll Landschaftsgärtner zur finalen Bepflanzung des Bauwerks in die Hände gespuckt. 1436 heimische Sträucher und 45 Bäume bekamen auf und an der struppigen Wiese über der A33 eine neue Heimat.

Die Senner Grünbrücke, eine Querungshilfe für Wildtiere, deren Wanderung sonst zwangsläufig an der die Biotope zerschneidenden Autobahn endet, war die erste ihrer Art in OWL und noch immer die einzige in Bielefeld. Erst jetzt, mit der endgültigen Bepflanzung, ist sie im Sinne der Tierwelt wirklich komplett – obwohl nachweislich mehrere Amphibienarten, darunter die in NRW vom Aussterben bedrohte Knoblauchkröte, das noch kahle Querungsangebot zwischen den Rieselfeldern Windel und Kampeters Kolk bereits genutzt haben.