Wann fliegt die Maske in den Müll?

Corona in Bielefeld: 323 Impfdurchbrüche – milde Krankheitsverläufe – niedrige Inzidenzwerte, aber sieben Tote in einer Woche

Corona ist in der Wahrnehmung und auch tatsächlich nicht mehr so allgegenwärtig wie noch vor Monaten. Aber vorbei ist die Pandemie nicht. Die Zahl der Neuinfektionen in Bielefeld ist niedrig. Aber die Sorge vor Impfdurchbrüchen und auch vor Mutanten damit nicht gewichen. Fragen und Antworten zur Situation in Bielefeld.

Von André Best