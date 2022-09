Wann tilgt Windhorst die Schulden?

Rahden/Berlin

Der aus Rahden stammende Finanz-unternehmer Lars Windhorst will einen Teil der milliardenschweren Verbindlichkeiten seines Investmentunternehmens Tennor begleichen. Gegenüber der „Financial Times“ kündigte der 45-Jährige jüngst an, in Kürze nicht weniger als 550 Millionen Euro an die französische Fondsgesellschaft H2O Asset Management zurückzuzahlen. Die Uhr tickt, schließlich hatten ihm Gläubiger Ende 2021 nur eine Gnadenfrist eingeräumt.

Von Oliver Horst