Wann wird auf dem OWD wieder geblitzt?

Die Frage stellen sich mit großer Wahrscheinlichkeit viele Autofahrer in Bielefeld und Umgebung: Wann wird auf dem Ostwestfalendamm an den stationären Anlagen wieder geblitzt?

Aufgrund von Arbeiten an der Messanlage auf dem Ostwestfalendamm müssen von Montag, 27. September, bis voraussichtlich Freitag, 1. Oktober, jeweils von 22 bis 5 Uhr, zunächst Fahrspuren in Höhe der Anlage eingezogen werden. Die Arbeiten erfolgen nachts. In den ersten beiden Nächten wird mit den Arbeiten in Fahrtrichtung Gütersloh begonnen. Danach folgen die Spuren stadteinwärts. Die stationären Blitzer werden Anfang November scharf gestellt. Mobile Anlagen übernehmen bis dahin deren Arbeit.