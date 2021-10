Eine erlebnisreiche Woche haben 33 Jugendliche und 13 Erwachsene aus dem Warburger Land in der Stadt Rom verbracht.

Die Rom-Pilger-Fahrt fand bereits zum sechsten Mal unter der Leitung von Betreuer Jan Tillmann statt. Dem Lehrer des Gymnasium Marianum erfüllte der Leistungskurs Kunst der Q1 im Vorfeld der Reise einen Wunsch. Die Schülerinnen und Schüler fertigten ein Banner mit der Inschrift „Warburg grüßt Papst Franziskus“ für die Papst-Audienz an. Der Entwurf dazu wurde in Absprache mit der Kunsterzieherin Monika Kröger-Mertens von Nikolay Petrov gestaltet und vom Kunst-Kurs nach seiner Vorlage mit Acrylfarben auf Leinen verwirklicht.

„Über die Jahre hat sich eine Art ‚Standardprogramm‘ entwickelt, das alle Teilnehmer, die zum ersten Mal in der Ewigen Stadt sind, absolvieren“, erklärt Jan Tillmann. Hierzu gehöre eine Führung durch das antike Rom mit dem Kapitol, dem Forum Romanum, dem Palatin-Hügel und dem Kolosseum sowie ein Spaziergang durch das barocke Rom mit der Piazza Navona, dem Trevi-Brunnen und der Spanischen Treppe.

„Auch den Petersdom, die Vatikanischen Gärten und Museen mit der Sixtinischen Kapelle muss jeder besucht haben“, meint der Organisator. Selbstverständlich gehöre auch die Teilnahme an der Generalaudienz mit Papst Franziskus zum Programm. „Darüber hinaus besuchen alle Romfahrer das Petrusgrab in der Nekropole unterhalb des Petersdoms und viele besteigen anschließend die Kuppel, um einen wunderbaren Blick auf den Vatikan und die Stadt Rom zu genießen. Ein Ausflug in die Päpstliche Sommerresidenz nach Castel Gandolfo und eine Führung durch die antike Hafenstadt Ostia runden das Programm ab“, erläutert Jan Tillmann.

Eine Führung durch die Mosaik-Werkstatt der Dombauhütte von St. Peter, ein Besuch bei der Kongregation für die Glaubenslehre sowie die Teilnahme an der Papstmesse im Petersdom bildeten in diesem Jahr besondere Höhepunkte der Reise.

Durch das Studio del Mosaico führte der Direktor Dr. Paolo Di Buono. Die Werkstatt hat zwei wichtige Aufgaben: Zum einen ist sie für die Restaurierung der Mosaiken im Petersdom und den anderen Patriarchalbasiliken zuständig, zum anderen werden hier Mosaike als Geschenke bei Papstreisen gefertigt. Auch Privat-Personen können Mosaiken in Auftrag geben. Je nach Größe arbeiten die Mitarbeiter mehrere Monate an einem Werk. Die Teilnehmer konnten den 27.000 verschiedene Farben umfassenden historischen Katalog bewundern und den Mitarbeitern bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Besonders interessant war auch der Besuch bei der Kongregation für die Glaubenslehre. Pfarrer Dr. Jacob Mandiyil führte die Gruppe aus Warburg durch den Palazzo del Sant‘ Uffizio und erzählte von der geschichtlichen Entwicklung der Kongregation, die nach dem zweiten Vatikanischen Konzil aus dem Heiligen Offizium (im Mittelalter Inquisition) und der Indexkongregation hervorgegangen ist.

Heiligen Messe mit Papst Franziskus

Heute hat die Kongregation etwa 60 Mitarbeiter aus allen Teilen der Welt und ist in drei Abteilungen aufgeteilt: die Lehrabteilung (unter anderem Vorbereitung von Dokumenten zur Förderung der Glaubenslehre), die disziplinäre Abteilung (Straftaten gegen den Glauben und schwere Verstöße gegen die Sitten) und die Eheabteilung (Eheauflösungen, die dem Papst vorbehalten sind). So erfuhren die Teilnehmer, welche Prozesse ablaufen und wie eine Entscheidung zustande kommt, wenn Bischöfe und Gläubige mit Anfragen und Anzeigen an den Papst beziehungsweise die Kongregation herantreten.

Die Gruppe nahm auch an der Heiligen Messe mit Papst Franziskus im Petersdom teil, die dieser anlässlich der Bischofsweihe des langjährigen päpstlichen Zeremonienmeisters Guido Marini zelebrierte.

In Erinnerung bleiben wird den Warburgern auch der Besuch des nordamerikanischen Kollegs, wo sie an der Vesper teilnahmen und sich nach dem Besuch der Dachterrasse mit einem herrlichen Ausblick auf das abendliche Rom mit den jungen Priesteramtskandidaten austauschten. Diese Gespräche setzten sich teilweise noch beim Abschlussessen im Restaurant „La Vittoria“ fort.

Führung durch Vatikanische Bibliothek

Die Erwachsenen nahmen an einer exklusiven Führung durch die Vatikanische Apostolische Bibliothek teil. Dr. Luigina Orlandi erläuterte der Gruppe, dass die Bestände heute zu den wertvollsten der Welt zählen. Insgesamt besitzt die Vatikanische Bibliothek heute mehr als zwei Millionen Bücher und Manuskripte. Der Bibliothek angeschlossen sind auch eine Bibliotheksschule und ein Laboratorium für die Restaurierung und die Faksimilierung wichtiger Handschriften.

Den Abschluss der Fahrt bildete der Besuch der Domitilla-Katakombe mit anschließender Heiliger Messe. Die Rückmeldungen nach der Fahrt seien überaus positiv gewesen. Tillmann: „Für die Jugendlichen war es schön zu erfahren, zu einer lebendigen weltweiten Gemeinschaft zu gehören. In Rom wird die Einheit in der Vielfalt erlebbar.“