Warburg hat einen neuen Stadtarchivar

Dr. Alexander Schwerdtfeger-Klaus ist in Rhoden aufgewachsen und verpflichtete sich nach Abschluss seines Abiturs an der Christian-Rauch-Schule in Bad Arolsen für zwölf Jahre als Offizier bei der Bundeswehr. Währenddessen studierte er Geschichte und Soziologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und war unter anderem als Zugführer, stv. Kompaniechef sowie Hörsaalleiter eingesetzt. Außerdem absolvierte er einen sechsmonatigen Auslandseinsatz in Afghanistan.

