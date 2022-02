Warburg soll „sauberhaft“ werden

Frederik Hagemann aus Niesen, Felix Stolte aus Peckelsheim, Rico Tegetmeier aus Daseburg und Melissa Jochheim aus Willebadessen lernen derzeit als Auszubildende bei der Stadt Warburg. Ihnen hat Bürgermeister Tobias Scherf unlängst das Projekt übertragen, dem „Tag der Sauberkeit“, den es auch vor der Pandemie viele Jahre in Warburg gegeben hat, neues Leben einzuhauchen.

Also haben sich die jungen Leute an die Arbeit gemacht und ein Konzept auf die Beine gestellt. Jetzt hoffen sie, dass viele Bürger mitmachen und sich auch dafür bis zum Freitag, 4. März, anmelden. Vereine, Verbände, Schulen und politischen Gremien sind auch schon direkt angesprochen worden.

Anmeldungen Foto: Wer sich an dem Aktionstag „Sauberhaftes Warburg“ beteiligen möchte, wird gebeten, sich kurz anzumelden. Dann können die Auszubildenden die Zahl der Lunchpakete, die Ausrüstung und die Tour der Shuttle-Busse besser planen. Anmeldungen sind möglich bei Denise Wille (Telefon 056541/921206) oder unter der E-Mail-Adresse sauberhaftes@warburg.de. Die Teilnehmerlisten sollen mach Angaben der Hansestadt bis Freitag, 4. März, fertiggestellt werden. ...

Das Konzept sieht vor, dass sich alle Warburger Bürger, die Interesse an einer sauberen Stadt haben, am Samstag, 26. März, zunächst um 9 Uhr am Pädagogischen Zentrum versammeln. Dort statten sie die jungen Verwaltungsmitarbeiter mit Müllgreifern, Warnwesten, Müllsäcken, FFP2-Masken und Desinfektionsmitteln aus. Auch ein Lunchpaket soll für jeden Freiwilligen gepackt werden, denn ein gemeinsamer Abschluss mit Erbsensuppe und einer Flasche Bier in der Stadthalle soll es mit Blick auf die Pandemielage in diesem Jahr nicht geben.

Shuttlebusse zu den Einsatzgebieten

Nach ein paar nette Worte von Bürgermeister Tobias Scherf werden die Freiwilligen dann mit Shuttlebussen zu ihren Einsatzgebieten gebracht oder gehen zu Fuß dorthin. Die Bahnhofstraße, der Bahnhofsvorplatz, die Buswartehäuschen, rund um den Desenberg, in der Diemelaue, am Generationenspielplatz, rund um den Neustadtmarkt, im Industriegebiet, rund um die alte Post, im Bereich der Schulen, am Schützenplatz und am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) soll Unrat aufgesammelt werden.

Die Müllsäcke werden nach getaner Arbeit am Straßenrand stehengelassen und von den Mitarbeitern des Bauhofs abgeholt. Ein Müllcontainer am Hüffertgymnasium dürfte wohl voll werden. In der Vergangenheit sind auf diese Weise allein in der Kernstadt stets zehn Kubikmeter Müll und mehr aus dem Gelände gesammelt worden, weiß Ordnungsamtsleiter Andreas Scholle aus Erfahrung.

Ortsvorsteher koordinieren Einsatz in den Dörfern

Die Sammelaktion in der Kernstadt soll bis 13 Uhr andauern. Dann will Bürgermeister Scherf am PZ noch ein paar Dankesworte an die Teilnehmer richten.

Auch die Dörfer sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen. Dort sollen die Ortsvorsteher die Koordination des Einsatzes übernehmen – wie auch in den Jahren zuvor. Die Stadtverwaltung und die vier Organisatoren wollen aber helfen, wo es geht.