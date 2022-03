Warburger Klimaschutz aus der Landeskasse

Die Markierung der Radwege am Warburger Schützenplatz sind bereits vorbildlich. So soll das an der Straße überall werden.

Teuerster Punkt ist die Dämmung und Stabilisierung des Flachdachs der Turnhalle an der Falkschule, so dass dort später auch noch eine Photovoltaik-Anlage installiert werden könnte. Auch für solche Projekte hatte die Stadt zuletzt Fördergeld aus anderen Landestöpfen eingeworben. So wird noch in diesem Jahr eine PV-Anlage mit Batteriespeicher auf der Feuerwache gebaut. Eine zweite Anlage auf dem Hüffertgymnasium wird womöglich auch noch in diesem Jahr zusätzlich vom Land finanziert. Für die Falkschul-Turnhalle soll auf Anregung von Bündnis 90/Die Grünen zudem noch ein Gründach geprüft werden.