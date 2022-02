Warburger Wurzeln nie vergessen

Warburg

„Auf das Leben! – Für das Leben!“ – so lautete der Titel einer Artikelserie über das jüdische Leben in Warburg. Sie fußte auf einer unlängst zu Ende gegangenen Ausstellung im Museum im „Stern“. Zum Abschluss geht es um Max Goldschmidt, der Ende 1924 in Frankfurt geboren wurde, seine Kindheitsjahre in Warburg verbrachte – und sein Glück in Amerika fand.