Waren es Schüsse?

Löcher in Fenster und Balkon: Erneut haben unbekannte Täter ein Gebäude beschädigt – diesmal in Werther

Werther/Schröttinghausen

Sind es Einschusslöcher? Zu dieser Vermutung, die sich vielen aufdrängt, gibt sich die Polizei zurückhaltend. Tatsache ist aber: Erneut im Altkreis Halle haben Unbekannte ein Fenster und eine Balkonverkleidung beschädigt, wurden entsprechende Löcher gefunden. Die Tat ereignete sich laut Polizei am vergangenen Dienstagabend in Werther. Diesmal traf es ein Wohnhaus an der Schröttinghauser Straße, direkt an der Stadt- und Kreisgrenze zu Bielefeld/Schröttinghausen.

Von Volker Hagemann