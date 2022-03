Wärme kommt aus dem Holzheizwerk

Die künftigen Häuser im Neubaugebiet am Bohlenweg werden an das Fernwärmenetz angeschlossen.

Vielmehr muss er sich an das Fernwärmenetz des benachbarten Holzheizwerkes anschließen lassen, das von der Maschinenring-Tochter BNR betrieben wird. Der Bauausschuss gab in seiner Sitzung am Donnerstag grünes Licht für eine Satzung, die einen entsprechenden Anschluss- und Benutzungszwang vorsieht. Die Entscheidung fiel mehrheitlich. Es gab nämlich auch Kritik daran, dass die Häuslebauer so festgelegt würden. Brakels Vize-Verwaltungschef Peter Frischemeyer wies darauf hin, dass dieses Vorhaben Brakel als Klimaschutzkommune gut zu Gesicht stehe.