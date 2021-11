Warmherzig, mitmenschlich, beharrlich

Was heute schon (fast) selbstverständlich ist, musste in den 1990er Jahren mühsam erkämpft werden: Ganztagsplätze in Kindergärten. Dass Eltern, vor allem Mütter, mit kleinen Kindern schon früh in Hövelhof Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren konnten, haben sie zu einem großen Teil der Beharrlichkeit von Rita Schmidt zu verdanken.

Für diese Leistung und ihre außergewöhnlichen Verdienste im kommunalpolitischen und sozialen Bereich hat der Bundespräsident Rita Schmidt die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Landrat Christoph Rüther überreichte am Mittwoch die Ordensinsignien.

Seit 1986 politisch aktiv

Seit ihrem Eintritt in die CDU 1986 ist Rita Schmidt politisch aktiv. Von 1989 bis 2009 hat sie als direkt gewählte Gemeinderätin den Wahlbezirk Hövelriege im Rat der Gemeinde Hövelhof vertreten. In den Jahren von 1994 bis 2009 hatte sie darüber hinaus das Amt der ersten beziehungsweise zweiten stellvertretenden Bürgermeisterin inne.

Der Schwerpunkt ihres kommunalpolitischen Wirkens lag in den Bereichen Familie, Jugend, Schule und Kultur. Seit 1991 fungierte Rita Schmidt als Vorsitzende des Ausschusses für Jugend und Kultur. Ein besonderes Anliegen war ihr, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf voranzubringen. Als Vertreterin der Gemeinde gehörte sie dem Rat eines Hövelhofer Kindergartens, dem heutigen Familienzentrum Schatenstraße, an. Anfang der 1990er Jahre hatte Schmidt eine maßgebliche Rolle bei der Umwandlung des Kindergartens in eine Tagesstätte, in der fortan Ganztagsplätze angeboten wurden. „Aus heutiger Sicht ist es kaum vorstellbar, welche Anstrengungen und welcher Beharrlichkeit es seinerzeit bedurfte, um die ersten Ganztagesplätze in die bestehende Kindergartenlandschaft zu implementieren. Es ist besonders Ihrem unermüdlichen Einsatz zu verdanken, dass dieser Umwandlungsprozess in der Kinderbetreuung in der Gemeinde Hövelhof zu dieser Zeit erfolgte“, hob Landrat Christoph Rüther in seiner Laudatio hervor.

Im sozialen Bereich engagierte sich die heute 75-Jährige ebenfalls jahrzehntelang für ihre Mitmenschen. „Ich weiß, dass das Wohl der Menschen im Haus Bredemeier eine Herzensangelegenheit für Sie ist“, so Rüther. Beim Verein Caritas-Altenzentrum Hövelhof – Haus Bredemeier ist Schmidt seit 1995 Mitglied. 2006 wurde sie in den Vorstand gewählt und wechselte einige Jahre später in den Verwaltungsrat. Seit 2016 fungiert sie hier als äußerst engagierte Vorsitzende. „Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Altenzentrums schätzen Ihre aufgeschlossene, loyale und vor allem sehr warmherzige Art, mit der Sie den Menschen begegnen und mit der sie jedem Einzelnen Wertschätzung entgegenbringen“, sagte Rüther und betonte: „Die Menschen in der Region Hövelhof haben Ihnen viel zu verdanken.“

Rita Schmidt ist verheiratet und hat zwei Söhne, die zwischenzeitig ebenfalls Familien gegründet haben. Sie erlernte den Beruf der Ökotrophologin und war bis zum Renteneintritt im Jahr 2010 als Lehrerin für Hauswirtschaft an der Michaelschule in Paderborn tätig.