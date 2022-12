Warntag in OWL: Handys und Sirenen schlagen Alarm

Es war eine Probe für den Ernstfall: Um 11.00 Uhr schrillten viele Handys. Mit dem Warntag will die Behörde herausfinden, wie viele Menschen eine Warnung vor Gefahren im Ernstfall erreichen würde.

Am Donnerstag fand ein bundesweiter Warntag statt. Auf verschiedenen Wegen wurde die Bevölkerung testweise vor einer möglichen Bedrohung gewarnt.

Ein Probealarm hat am bundesweiten Warntag in Deutschland um 11.00 Uhr viele Handys schrillen lassen. Ausgelöst wurde die Warnung vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Bürgerinnen und Bürger erhielten erstmals zusätzlich auch über das Cell Broadcast System eine Warnung. Verbreitet wurde der Probealarm auch über Radio- und Fernsehsender. Wer Warn-Apps wie Nina oder Katwarn auf seinem Smartphone installiert hat, bekam auch auf diesem Weg einen Hinweis auf die Probewarnung.

Schrille Warnung per Handy

Teilweise wurden Nutzer auf dem Handy auf Deutsch, teilweise auf Englisch, in manchen Fällen sogar doppelt gewarnt. Das sorgte in manchen Fällen für Verwirrung. Hier stellt sich die Frage, ob alle Menschen, eine Meldung in einer ihnen fremden Sprache verstehen können.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Probealarm.

Was bedeutet die Warnung?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat um 11.00 Uhr in ganz Deutschland einen Probealarm der höchsten Warnstufe 1 ausgelöst. Da es sich nur um einen Test handelt, müssen die Menschen, die diese Warnung empfangen, nichts tun. Um 11.45 Uhr sollte dann die Entwarnung kommen.

Wann wird im Ernstfall die Warnstufe 1 ausgelöst?

Mit der höchsten Warnstufe wird die Bevölkerung in einer bestimmten Region nur dann alarmiert, wenn akute Gefahr droht, etwa durch hochgiftiges Gas, das nach einem Unfall in einer Industrieanlage austritt, oder durch eine Sturmflut. Warnstufe 2 bedeutet, es droht eine ernste Gefahr, beispielsweise durch abbrechende Äste oder herumfliegende Dachschindeln bei einem sehr starken Sturm. Warnstufe 3 weist auf ein Ereignis hin, das den normalen Tagesablauf beeinträchtigen kann, wie etwa Glättegefahr.

Auf welchem Weg wird gewarnt?

Auf verschiedenen Kanälen: Die Warnungsmitteilung kommt über Radio und Fernsehen, über Warn-Apps wie NINA oder Katwarn. Sie wird auf Stadtinformationstafeln zu lesen sein. Zusätzlich werden Sirenen, Lautsprecherwagen, die Infosysteme der Deutschen Bahn und erstmals auch das Cell-Broadcast-Verfahren genutzt.

Wie funktioniert Cell Broadcast?

Dabei geht eine Benachrichtigung an jedes Handy, das zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet ist, Empfang hat und mit einer aktuellen Software läuft. Das geschieht automatisch. Niemand muss sich anmelden. Die Nachricht hat maximal 500 Zeichen. Grafiken können nicht verschickt werden. Ohne die erforderlichen Updates funktioniert Cell Broadast allerdings nicht. Auch bei etlichen älteren Modellen wird keine Warnmitteilung ankommen.

Cell Broadcast hat den Vorteil, das man gleichzeitig alle Handys ansteuern kann, deren Besitzer sich zum Zeitpunkt der Warnung in einer bestimmten Funkzelle aufhalten - und zwar ohne dass die warnende Behörde dafür die Nummer und ihre Besitzer kennen muss. In Griechenland wird das beispielsweise schon länger genutzt, etwa um die Bewohner einer Region vor akuter Gefahr zu warnen, wenn sich in ihrer Nähe ein Waldbrand ausbreitet.

Wer löst am Warntag den Probealarm aus?

Die Warnungen über die NINA-App, die Cell-Broadcast-Nachrichten und die Warnungen über die Signaltafeln in den Städten werden vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn direkt ausgelöst. Bei den Warnhinweisen, die über Radio, Fernsehsender und bei der Deutschen Bahn kommen, geht vom BBK jeweils eine Information an die Verantwortlichen dort, die dann selbst veranlassen, dass die Test-Warnung im Programm angesagt wird beziehungsweise als Mitteilung an die Fahrgäste geht.

Die Sirenen sollen zwar eines Tages auch direkt angeschlossen werden, so dass das BBK diese im Fall einer bundesweiten Gefahr selbst ansteuern könnte. Momentan ist es aber noch so, dass die Sirenen von der jeweiligen Leitstelle der Feuerwehr ausgelöst werden müssen.

Und im Ernstfall?

Das hängt davon ab, welches Gebiet betroffen ist und wovon die Gefahr ausgeht. Generell gilt: im Kriegsfall trägt das BBK in Abstimmung mit anderen Einrichtungen des Bundes die Verantwortung. Um den Katastrophenschutz in Friedenszeiten kümmern sich die Länder und Kommunen. In der baden-württembergischen Gemeinde Murr warnte die Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg beispielsweise Ende November vor einer vorübergehenden Trinkwasserverschmutzung.

Über die NINA-Warnapp wurde den Einwohnern empfohlen, das Wasser abzukochen. Die NINA-App haben rund 13 Millionen Menschen heruntergeladen. Wie viele Bürgerinnen und Bürger die App aber bis heute auf dem Smartphone haben und nutzen, ist nicht bekannt.

Haben überall Sirenen geheult?

Das hängt davon ab, ob es in der Nähe noch oder wieder eine funktionstüchtige Sirene gibt. Das BBK bemüht sich zwar, ein sogenanntes Warnmittelkataster zu erstellen - also eine Karte, auf der alle Sirenen und in Zukunft auch andere Warnmittel verzeichnet sind.

Doch abgeschlossen ist dieser Prozess noch nicht. Bekannt ist aber, dass die Länder dem Bund, der die Installation und Reparatur von Sirenen finanziell fördert, bislang rund 35.000 Sirenen gemeldet haben. Nach dem Kalten Krieg war man vielerorts der Meinung, Sirenen würden nicht mehr gebraucht. Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und mit Blick auf durch den Klimawandel verursachte Starkwetterereignisse hat hier jedoch ein Umdenken stattgefunden.

Der Probealarm in OWL

Kreis Paderborn

Im Kreis Paderborn wurden um 11 Uhr mehrere Warnkonzepte getestet.

Mehr als 100 Sirenen in allen zehn Kreiskommunen schlagen Alarm

Pünktlich um 11 Uhr begannen die 112 Sirenen im Kreis Paderborn mit dem durch die Leitstelle des Kreises in Büren-Ahden ausgelösten Szenario. Die Laute für Entwarnung – Warnung – Entwarnung waren zu hören. Nachdem bei den vergangenen Probealarmen vereinzelt Sirenen nicht auslösten, gab es bei diesem Warntag nach aktuellen Erkenntnissen des Kreises keine Probleme. „Das ist ein tolles Ergebnis. Ich bin froh, dass die aufgedeckten Fehlerquellen der letzten Probealarme behoben wurden“, erklärt Landrat Christoph Rüther.

Ziel des landesweiten Warntages ist, die Bürger mit den verschiedenen Signaltönen vertraut zu machen. „Eine Gefahrensituation tritt ohne Ankündigung auf. Daher ist es für uns ein wichtiges Anliegen immer wieder auf die Signaltöne hinzuweisen“, so der Landrat.

Die Warn-Apps „NINA“ und „KATWARN“ meldeten sich zudem per Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone und begleiteten so die Warnmeldungen. Premiere feiert zudem das Warnsystem „Cell Boardcast“-System vom Bund, das über die Mobilfunknetze eine Warnmeldung direkt aufs Smartphone schickte. Alle drei Systeme wurden bundesweit über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) ausgelöst.

Weitere Informationen zu den Warnungen und Bedeutungen der Signale gibt es im Internet unter https://warnung-der-bevoelkerung.de/oder www.kreis-paderborn.de/bevoelkerungsschutz

Bielefeld

Laut der Stadt Bielefeld dient der Probealarm auch dazu, den Bürgerinnen und Bürgern die Bedeutung der Sirenen-Signale in Erinnerung zu rufen

Kreis Herford

Auch im Kreis Herford wurden neben den Sirenen in den Kommunen und den bekannten Warnapps wie KATWARN oder NINA, erstmalig auch Warnungen auf die Handys rausgeschickt.

Kreis Höxter

Im Kreis Höxter sollten am Vormittag insgesamt 163 Sirenen aufheulen.

Kreis Gütersloh

In Steinhagen, im Kreis Gütersloh, hat man sich ebenfalls auf den Warntag vorbereitet.

Was soll man tun, wenn die Sirene heult?

Wer den Zweiten Weltkrieg als Kind noch miterlebt hat, erinnert sich wahrscheinlich noch daran, wie die Menschen bei Sirenengeheul in die Luftschutzbunker flüchteten. In manchen Dörfern denkt die Bevölkerung aber, wenn die Sirene ertönt, nur an die Feuerwehr, die damit ihre Leute zusammentrommelt.

Wer jung und in Berlin aufgewachsen ist, wo es bis vor kurzem gar keine Sirenen mehr gab, dürfte den Klang gar nicht kennen. Daran wird sich auch diese Woche nichts ändern. Die Verwaltung der Hauptstadt teilt mit: «Die Sirenen, die aktuell in Berlin errichtet werden, können zum Warntag noch nicht angesteuert werden.» Im Ernstfall sollte man sich, wenn per Sirene gewarnt wird, aktiv um Informationen bemühen - beispielsweise das Radio einschalten.

Was ist der Sinn des Warntages?

Die Verantwortlichen für den Bevölkerungsschutz wollen herausfinden, wie gut der Warn-Mix funktioniert, über den auf den verschiedenen Kanälen möglichst alle Menschen erreicht werden sollen. Präzise Warnungen seien wichtig, damit sich Menschen auch selbst schützen können, sagt BBK-Präsident Ralph Tiesler.

Es gehe nicht darum, Panik zu verbreiten, sondern handlungsfähig zu bleiben. Dazu gehöre im Ernstfall auch, Nachbarn, Freunde und Verwandte zu informieren.

Beim ersten bundesweiten Warntag am 10. September 2020 war einiges schiefgelaufen. Unter anderem kam die Meldung der Warn-Apps Nina und Katwarn erst mit einer guten halben Stunde Verspätung auf den Smartphones an. Wäre es tatsächlich ein Ernstfall gewesen, hätten viele Bürger nichts mitbekommen. Das Bundesinnenministerium hatte den Probealarm deshalb damals als „fehlgeschlagen“ bezeichnet.