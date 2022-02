Warteliste für Novavax-Impfung

Anmelden können sich nicht nur Lipper, sondern auch Interessenten aus anderen Teilen Ostwestfalens. „Priorisiert sind Personen, die entweder in einem Gesundheitsberuf tätig sind oder eine ärztlich attestierte Unverträglichkeit gegen einen der mRNA-Impfstoffe haben, diese werden auch bei der Warteliste priorisiert“, teilt die Kreisverwaltung mit. Alle anderen können sich ebenfalls anmelden, müssen aber mit Wartezeiten rechnen.

Arbeitgeberbescheinigung oder Attest

Personen aus Gesundheitsberufen müssen eine Arbeitgeberbescheinigung vorlegen können, um einen Impftermin zu vereinbaren. Personen mit einer Unverträglichkeit gegen einen der mRNA-Impfstoffe oder deren Inhaltsstoffe benötigen ein ärztliches Attest, das die Unverträglichkeit bestätigt. Auch Personen, die zu keiner der genannten Gruppen gehören, können sich auf eine Warteliste eintragen lassen, werden aber voraussichtlich erst später berücksichtigt.

Terminbuchungen sind über www.terminland.de/kreis-lippe möglich. Dort kann man sich auch für die Warteliste eintragen.

Künstlich hergestelltes Protein

Zur Wirkung des Novavax-Impfstoffs heißt es von der Kreisverwaltung: „Coronaviren tragen sogenannte Spike-Proteine als Teil ihrer Hülle, die den Eintritt des Virus in die menschlichen Zellen ermöglichen. Die Covid-19-mRNA-Impfstoffe enthalten den Bauplan dieses Spike-Proteins, der Körper stellt die Spike-Proteine nach der Impfung selbst her. Das Immunsystem des Geimpften erkennt das Spike-Protein als Fremdkörper, aktiviert Abwehrzellen und bildet Antikörper sowie Abwehrzellen. Im Fall von Novavax hingegen werden Teile des Spike-Proteins künstlich hergestellt und direkt in den Körper gespritzt. Das Immunsystem reagiert und baut eine entsprechende Abwehr auf. Für eine vollständige Impfung benötigt es zwei Impfdosen im Abstand von drei Wochen. Als vollständig geimpft gelten dann Personen, deren Zweitimpfung mindestens 14 Tage her ist.“