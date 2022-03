Warten auf Zahlen und Antworten

Werther

Die vom Straßenverkehr und entsprechend von Lärm und Dreck genervten Anwohner an der Haller Straße in Werther werden wohl noch lange auf Verbesserungen ihrer Situation warten müssen – wenn es denn welche geben wird. Denn was auch immer die Stadt Werther als Lösungsidee ins Auge fassen will: Es heißt erst einmal weiterhin Warten auf die Ergebnisse einer Verkehrszählung als Diskussionsgrundlage.

Von Volker Hagemann