„Warum Bewährtes abschaffen?“

Kreis Höxter

„Die Maskenpflicht in den Schulen hat sich bewährt.“ Darin sind sich Schulleiterin Heike Edeler vom König-Wilhelm Gymnasium Höxter sowie die beiden Schulleiter Dr. Matthias Koch von der Brede Brakel und Uwe Scharrer von der Sekundarschule Höxter einig. Nach den Herbstferien könnten an den Schulen die Masken vor dem Hintergrund aktuell sinkender Inzidenzzahlen in NRW fallen. Noch in dieser Woche wird die Entscheidung fallen.

Von Jürgen Drüke